У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вдень до -7°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 26 січня, в столиці прогнозують хмарність з проясненнями, температура повітря вдень до -7°.

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -11°.

Вітер мінливий, до 5.8 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло о 07:41, а зайде о 16:39.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня в Україні морози, найхолодніше буде на півночі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.