У Чилі кількість жертв масштабної лісової пожежі зросла до шести (відео)

09:10, 26 січня 2017
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Під час гасіння масштабної лісової пожежі в Чилі загинуло шість осіб. Серед них чотири пожежних і двоє поліцейських.

Про це повідомляє ВВС.

До гасіння лісових пожеж в Чилі залучили військових

Відзначається, що вогонь охопив близько 238 тисяч гектарів земель і продовжує зростати.

Як мінімум 4 тис. людией вже евакуйовано із зони лиха.

Раніше повідомлялося, що до Чилі прибув найбільший пожежний літак.

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