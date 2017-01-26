У Вірменії снігова буря заблокувала ряд доріг

12:19, 26 січня 2017
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Снігова буря заблокувала ряд доріг у Вірменії. Згідно з повідомленням, закриті перевал Варденяц і міжобщинні дороги в Арагацотне.

Про це повідомляє Новости-Армения з посиланням на МНС республіки.

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Крім того, важкопрохідні Тигранашенский серпантин, дороги Сараван-"Зангер", міжобщинні дороги сіл Ернджатап, Шоганк, Мелікгюх. На 30-36 км-е ділянки дороги Сотк-Карвачар – голодед.

У МНС зазначили, що на трасі Сараван-"Зангер", в містах Апаран (Арагацотн), Егегнадзор, Джермук (Вайоц Дзор), Каджаран, Горіс, Сісіан (Сюнік), Араратській і Ширакського областях йде сніг.

Раніше в Іспанії пройшли сильні снігопади за останні 35 років.

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