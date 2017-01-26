На автошляхах України сьогодні без опадів, на сході до -11°
На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, на сході температура знизиться до -11°. Завтра обіцяють снігопад.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура -8°...-4°. Завтра на цьому маршруті сніг, температура -3°...-1°.
На трасі Київ - Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі -9°... -2°. У п'ятницю на цьому маршруті місцями сніг, температура -6°...-1°.
На трасі Київ - Харків сьогодні без опадів. Температура в дорозі -11°...-7°. Завтра по цьому маршруту сніг, температура -8°... -1°.
В Україні сьогодні морози, на півночі вдень до -13°
На Маріупольському напрямку хмарно з проясненнями, температура -11°...-4°. Завтра по цьому маршруту також снігопад, температура -10°...-1°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі -9°...-5°. У п'ятницю на цьому маршруті сніг, температура -3°...-1°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°