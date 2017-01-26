На автошляхах України сьогодні без опадів, на сході до -11°

На популярних українських маршрутах сьогодні без опадів, на сході температура знизиться до -11°. Завтра обіцяють снігопад.

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів, температура -8°...-4°. Завтра на цьому маршруті сніг, температура -3°...-1°.

На трасі Київ - Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі -9°... -2°. У п'ятницю на цьому маршруті місцями сніг, температура -6°...-1°.

На трасі Київ - Харків сьогодні без опадів. Температура в дорозі -11°...-7°. Завтра по цьому маршруту сніг, температура -8°... -1°.

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На Маріупольському напрямку хмарно з проясненнями, температура -11°...-4°. Завтра по цьому маршруту також снігопад, температура -10°...-1°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі -9°...-5°. У п'ятницю на цьому маршруті сніг, температура -3°...-1°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.