Атмосферний фронт принесе сніг до України, на північ прийде потепління

12:47, 26 січня 2017
18571
0

Завтра вдень, 27 січня, очікується -7-12 градусів морозу, на півнінчому сході - до -14. А на півночі України вже почнеться потепління.

Атмосферний фронт принесе сніг до України / Фото УНІАН
Атмосферний фронт принесе сніг до України / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"Але ось на півночі України вже почнеться потепління. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до -2-6 градусів. Це вже явний реверанс хоч і далекій, проте весні", - прогнозує вона.

Антициклон несе похолодання до України, вдарять морози до -20°

Крім того, завтра очікується сніг, ожеледиця та мороз.

"Сніг принесе атмосферний фронт і він, сніг, випадатиме періодично, на заході та півдні малоймовірний", - написала Діденко.

У Києві п'ятниця буде хмарною, місцями зі снігом, найближчої ночі мороз до -12 градусів, а завтра вдень у столиці потепліє до -2-4 градусів. 

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 26 січня, в Україні стало значно холодніше. Найхолодніше вдень на півночі – до -13°

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта) В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин