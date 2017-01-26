Атмосферний фронт принесе сніг до України, на північ прийде потепління

Завтра вдень, 27 січня, очікується -7-12 градусів морозу, на півнінчому сході - до -14. А на півночі України вже почнеться потепління.

Атмосферний фронт принесе сніг до України / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"Але ось на півночі України вже почнеться потепління. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до -2-6 градусів. Це вже явний реверанс хоч і далекій, проте весні", - прогнозує вона.

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Крім того, завтра очікується сніг, ожеледиця та мороз.

"Сніг принесе атмосферний фронт і він, сніг, випадатиме періодично, на заході та півдні малоймовірний", - написала Діденко.

У Києві п'ятниця буде хмарною, місцями зі снігом, найближчої ночі мороз до -12 градусів, а завтра вдень у столиці потепліє до -2-4 градусів.

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 26 січня, в Україні стало значно холодніше. Найхолодніше вдень на півночі – до -13°.