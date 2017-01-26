Атмосферний фронт принесе сніг до України, на північ прийде потепління
Завтра вдень, 27 січня, очікується -7-12 градусів морозу, на півнінчому сході - до -14. А на півночі України вже почнеться потепління.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
"Але ось на півночі України вже почнеться потепління. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до -2-6 градусів. Це вже явний реверанс хоч і далекій, проте весні", - прогнозує вона.
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Крім того, завтра очікується сніг, ожеледиця та мороз.
"Сніг принесе атмосферний фронт і він, сніг, випадатиме періодично, на заході та півдні малоймовірний", - написала Діденко.
У Києві п'ятниця буде хмарною, місцями зі снігом, найближчої ночі мороз до -12 градусів, а завтра вдень у столиці потепліє до -2-4 градусів.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 26 січня, в Україні стало значно холодніше. Найхолодніше вдень на півночі – до -13°.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Чернігів+25°... +12°
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