Океан і лава: вражаюче відео виверження гавайського вулкану Кілауеа у воду

16:00, 26 січня 2017
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Американські фотографи Джек Фаско і Марк Джейкобс зняли виверження кратера Халемаумау гавайського вулкану Кілауеа.

Про це повідомляється на сайті Macphun.

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Як розповіли фотографи, денні зйомки тривали близько 12 годин. Після, вони зняли нічний таймлапс.

Наголошується, що це були важкі зйомки. Халемаумау вивергається в воду, тому здається, що океан горить.

Кілауеа - наймолодший з наземних гавайських вулканів і один з найактивніших вулканів на Землі.

Висота Кілауеа - 1 247 м над рівнем моря, його основа йде на дно Тихого океану на глибину близько 5 км.

Раніше фотограф зняв на відео небесні вогні з висоти 10 кілометрів.

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