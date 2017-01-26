В Україні завтра місцями сніг, на сході вночі до -20°
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 27 січня, в Україні місцями очікується снігопад. Найхолодніше буде на сході – вночі до -20°.
У Києві завтра сніг, вночі -5°, вдень -1°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с.
У Львові 27 січня без опадів, вночі -7°, вдень -4°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі -3°, вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, до 3.3 м/с.
У Вінниці в п'ятницю сніг. Температура вночі -5°, вдень -3°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сніг. Температура вночі -5°, вдень -2°, вітер північний та північно-західний, до 4.3 м/с.
Атмосферний фронт принесе сніг до України, на північ прийде потепління
У Харкові 27 січня сніг, температура вночі -11°, вдень -8°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Дніпрі завтра без опадів. Температура вночі -12°, вдень -8°. Вітер мінливий, легкий.
У Сімферополі також хмарно з проясненнями. Температура вночі -10°, вдень -5°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.
Жителям Маріуполя опадів не обіцяють, температура вночі -12°, вдень -6°. Вітер північний і західний, до 4.3 м/с.
У Краматорську завтра без опадів, температура вночі -15°, вдень -9°, вітер західний та північно-західний, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра також буде хмарно з проясненнями. Температура вночі -17°, вдень -9°. Вітер західний, до 2.6 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +14°
-
Дніпро+24°... +13°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+24°... +13°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+27°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+24°... +10°
-
Тернопіль+24°... +12°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницький+25°... +12°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+25°... +12°
-
Чернівці+29°... +16°