В Україні завтра місцями сніг, на сході вночі до -20°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 27 січня, в Україні місцями очікується снігопад. Найхолодніше буде на сході – вночі до -20°.

У Києві завтра сніг, вночі -5°, вдень -1°. Вітер мінливий, до 4.5 м/с.

У Львові 27 січня без опадів, вночі -7°, вдень -4°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку завтра хмарно. Температура повітря вночі -3°, вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, до 3.3 м/с.

У Вінниці в п'ятницю сніг. Температура вночі -5°, вдень -3°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сніг. Температура вночі -5°, вдень -2°, вітер північний та північно-західний, до 4.3 м/с.

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У Харкові 27 січня сніг, температура вночі -11°, вдень -8°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Дніпрі завтра без опадів. Температура вночі -12°, вдень -8°. Вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі також хмарно з проясненнями. Температура вночі -10°, вдень -5°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

Жителям Маріуполя опадів не обіцяють, температура вночі -12°, вдень -6°. Вітер північний і західний, до 4.3 м/с.

У Краматорську завтра без опадів, температура вночі -15°, вдень -9°, вітер західний та північно-західний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра також буде хмарно з проясненнями. Температура вночі -17°, вдень -9°. Вітер західний, до 2.6 м/с.

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