У Києві завтра сніг, вдень до -1°

19:00, 26 січня 2017
421
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 27 січня, у столиці прогнозують сніг, температура повітря вдень до -1°.

До вечора в Києві температура повітря понизиться до -2°.

Вітер північно-західний і західний, до 4.5 м/с.

Атмосферний фронт принесе сніг до України, на північ прийде потепління

Завтра сонце в столиці зійде о 07:40, а зайде о 16:41.

Як повідомляв УНІАН,27 січня в Україні місцями сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
В'єтнам постраждав від потужної повені В'єтнам постраждав від потужної повені
У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин