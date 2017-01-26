"Це не рекорд": в Дніпро йдуть 25-градусні морози
До -25 °С обіцяють у Дніпрі в найближчий тиждень.
Завтра в Дніпрі ще будуть тумани і +1 °С, але вже почнеться штормовий вітер, який принесе холодне арктичне повітря та мороз, цитує начальника Дніпровського регіонального центру з гідрометеорології Василя Гринчака Dp.vgorode.ua.
Атмосферний фронт принесе сніг до України, на північ прийде потепління
Вже 26 січня нічна температура -11 .. -16 °С, а вдень буде ще холодніше до -17 морозу. Але найхолодніший день цього тижня 27 січня – нічна температура опуститься до – 25 °С. Потім 28 січня піде сніг і трохи потеплішає до 0 °С, а 29 числа знову вдарить мороз до - 23 °С.
«Але це не рекорд, адже морози нижче 25 градусів бувають кожну зиму - каже Гринчак. – А абсолютний мінімум по Дніпру був зареєстрований в січні 1940 року і склав -38,2 °С».
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