В Україні сьогодні місцями сніг, на сході вдень до -10°

08:00, 27 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 27 січня, в Україні місцями очікується снігопад. Найхолодніше буде на сході – вдень до -10°.

У Києві сьогодні сніг, вдень -1°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.

У Львові 27 січня без опадів, вдень -4°. Вітер мінливий, слабкий.

У Луцьку сьогодні хмарно, сніг. Температура повітря вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, до 4,4 м/с.

Прогноз на 27 січня / УНІАН
Прогноз на 27 січня / УНІАН

У Вінниці в п'ятницю сніг. Температура вдень -3°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

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Одеситам сьогодні обіцяють сніг. Температура вдень -3°, вітер північний та північно-західний, до 4.6 м/с.

У Харкові 27 січня сніг, температура вдень до -8°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

В Дніпрі сьогодні без опадів. Температура вдень -8°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі також хмарно з проясненнями. Температура вдень -4°. Вітер мінливий, до 1.7 м/с.

Жителям Маріуполя опадів не обіцяють, температура вдень -6°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.

У Краматорську можливий дощ, температура вдень -10°, вітер західний та південно-західний, легкий.

У Сєвєродонецьку сьогодні також хмарно. Температура вдень -10°. Вітер західний та південно-західний, до 3,5 м/с.

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