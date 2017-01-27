В Україні сьогодні місцями сніг, на сході вдень до -10°
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 27 січня, в Україні місцями очікується снігопад. Найхолодніше буде на сході – вдень до -10°.
У Києві сьогодні сніг, вдень -1°. Вітер мінливий, до 4.8 м/с.
У Львові 27 січня без опадів, вдень -4°. Вітер мінливий, слабкий.
У Луцьку сьогодні хмарно, сніг. Температура повітря вдень 0°. Вітер західний та північно-західний, до 4,4 м/с.
У Вінниці в п'ятницю сніг. Температура вдень -3°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
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Одеситам сьогодні обіцяють сніг. Температура вдень -3°, вітер північний та північно-західний, до 4.6 м/с.
У Харкові 27 січня сніг, температура вдень до -8°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
В Дніпрі сьогодні без опадів. Температура вдень -8°. Вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі також хмарно з проясненнями. Температура вдень -4°. Вітер мінливий, до 1.7 м/с.
Жителям Маріуполя опадів не обіцяють, температура вдень -6°. Вітер мінливий, до 4.1 м/с.
У Краматорську можливий дощ, температура вдень -10°, вітер західний та південно-західний, легкий.
У Сєвєродонецьку сьогодні також хмарно. Температура вдень -10°. Вітер західний та південно-західний, до 3,5 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°