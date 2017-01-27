У Києві сьогодні сніг, вдень до -1°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 27 січня, у столиці прогнозують сніг, температура повітря вдень до -1°.

До вечора в Києві температура повітря понизиться до -2°.

Вітер мінливий, до 4.8 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло о 07:40, а зайде о 16:41.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня в Україні місцями сніг, найхолодніше буде на сході.

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