Киян попереджають про ожеледицю на дорогах

У столиці 27 січня очікується сніг, на дорогах - ожеледиця.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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"Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до водіїв з проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки у встановлених для цього місцях та бути обачними", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня в Україні місцями сніг, найхолодніше буде на сході.