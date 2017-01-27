На вихідних в Україні без опадів, у неділю на сході до -16° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні буде без опадів. В деяких регіонах буде холодно, в неділю на сході вночі до -16°.

У столиці в суботу мінлива хмарність, температура повітря вночі -8°, вдень 0°. У неділю також без опадів, -12°с...0°.

У Львові завтра без опадів, вночі -8°, вдень +1°. У неділю ясно, -11°...+2°.

У Луцьку в суботу вночі -8°, вдень +2°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -8°, вдень +1°, також хмарно з проясненнями.

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У Вінниці в суботу хмарно, температура повітря -6°...0°. У неділю -7°...0°, без опадів.

Одеситам в суботу обіцяє невелику хмарність. Температура вночі -6°, вдень +1°. У неділю -8°...+2°, мінлива хмарність.

У Харкові в суботу мінлива хмарність, температура вночі -13°, вдень -4°. У неділю -23°...-11°, без опадів.

Прогноз на 28 січня / УНІАН

У Дніпрів суботу без опадів. Температура вночі -8°, вдень -4°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря -23°...-6°.

Прогноз погоди на 29 січня / УНІАН

У Сімферополі завтра невелика хмарність, -8°...-4°. У неділю -13°...-2°, невеликий сніг.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють ясну погоду, температура вночі -10°, вдень -5°. У неділю сонячно, температура -19°...-8°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -17°, вдень -6°. У неділю температура -27°...-13°, хмарно з проясненнями.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -18°, вдень -7°. У неділю -28°...-14°, практично безхмарно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу практично безхмарно, температура вночі -13°, вдень 0°. У неділю сонячно, вночі -15°, вдень 0°.

У Моршині на Львівщині в суботу невелика хмарність, вночі -10°, вдень +1°. У неділю ясно, вночі -11°, вдень до +1°.

У Трускавці в суботу хмарно з проясненнями, температура до 0°. У неділю температура вночі -5°, ясно.

У Сваляві завтра без опадів, вночі -11°, вдень +1°. У неділю ясно, температура повітря -12° ...+3°.

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