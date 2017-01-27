На вихідних в Україні без опадів, у неділю на сході до -16° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних в Україні буде без опадів. В деяких регіонах буде холодно, в неділю на сході вночі до -16°.
У столиці в суботу мінлива хмарність, температура повітря вночі -8°, вдень 0°. У неділю також без опадів, -12°с...0°.
У Львові завтра без опадів, вночі -8°, вдень +1°. У неділю ясно, -11°...+2°.
У Луцьку в суботу вночі -8°, вдень +2°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -8°, вдень +1°, також хмарно з проясненнями.
Атмосферний фронт принесе сніг до України, на північ прийде потепління
У Вінниці в суботу хмарно, температура повітря -6°...0°. У неділю -7°...0°, без опадів.
Одеситам в суботу обіцяє невелику хмарність. Температура вночі -6°, вдень +1°. У неділю -8°...+2°, мінлива хмарність.
У Харкові в суботу мінлива хмарність, температура вночі -13°, вдень -4°. У неділю -23°...-11°, без опадів.
У Дніпрів суботу без опадів. Температура вночі -8°, вдень -4°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря -23°...-6°.
У Сімферополі завтра невелика хмарність, -8°...-4°. У неділю -13°...-2°, невеликий сніг.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють ясну погоду, температура вночі -10°, вдень -5°. У неділю сонячно, температура -19°...-8°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -17°, вдень -6°. У неділю температура -27°...-13°, хмарно з проясненнями.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -18°, вдень -7°. У неділю -28°...-14°, практично безхмарно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу практично безхмарно, температура вночі -13°, вдень 0°. У неділю сонячно, вночі -15°, вдень 0°.
У Моршині на Львівщині в суботу невелика хмарність, вночі -10°, вдень +1°. У неділю ясно, вночі -11°, вдень до +1°.
У Трускавці в суботу хмарно з проясненнями, температура до 0°. У неділю температура вночі -5°, ясно.
У Сваляві завтра без опадів, вночі -11°, вдень +1°. У неділю ясно, температура повітря -12° ...+3°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +14°
-
Дніпро+24°... +13°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+24°... +13°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+27°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+24°... +10°
-
Тернопіль+24°... +12°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницький+25°... +12°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+25°... +12°
-
Чернівці+29°... +16°