Проливні дощі викликали повені в Болівії і Перу

11:57, 27 січня 2017
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Проливні дощі призвели до повені в районах центральної частини Південної Америки.

Про це повідомляє Аljazeera.

Крім Болівії і Перу, також постраждала Чилі.

Повінь у кубинській Гавані (фоторепортаж)

За словами свідків, в одному з міст Болівії водій мікроавтобуса був поранений, коли річка протягла його автомобіль більш ніж на 50 метрів.

Місцевий уряд каже, що аварійні бригади були розгорнуті для надання допомоги постраждалим мешканцям.

На півдні Перу сильні дощі викликали масові повені в місті Іка.

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