Проливні дощі викликали повені в Болівії і Перу
Проливні дощі призвели до повені в районах центральної частини Південної Америки.
Про це повідомляє Аljazeera.
Heavy rain has caused widespread flooding in Peru, with more severe weather expected in the coming weeks. #9News pic.twitter.com/NOxTD66Ed9— Nine News Australia (@9NewsAUS) January 26, 2017
Крім Болівії і Перу, також постраждала Чилі.
Повінь у кубинській Гавані (фоторепортаж)
За словами свідків, в одному з міст Болівії водій мікроавтобуса був поранений, коли річка протягла його автомобіль більш ніж на 50 метрів.
Місцевий уряд каже, що аварійні бригади були розгорнуті для надання допомоги постраждалим мешканцям.
На півдні Перу сильні дощі викликали масові повені в місті Іка.
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