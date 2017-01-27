Повені на філіппінському острові Мінданао забрали життя 8 людей

12:17, 27 січня 2017
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На філіппінському острові Мінданао стихія забрала життя 8 людей.

Про це повідомляє The Mindanao Daily Mirror.

Повінь у кубинській Гавані (фоторепортаж)

Також троє людей постраждали. Деякі 24 будинки були повністю або частково зруйновані. Влада підраховує збитки, завдані інфраструктурі і сільському господарству.

Раніше повідомлялося, що в Малайзії через повені евакуйовано понад 10 тисяч осіб.

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