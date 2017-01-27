На автошляхах Україні сьогодні сніг, у неділю на сході до -11°

13:00, 27 січня 2017
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На популярних українських маршрутах сьогодні пройде сніг, на сході в неділю температура знизиться до -11°.

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні сніг, температура до -4°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура -1°...+2°. У неділю мінлива хмарність, до +2°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні місцями пройде сніг, температура в дорозі -7°... -1°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до -4°. У неділю по цьому маршруту хмарно з проясненнями, місцями ясно, температура в дорозі -1°... +2°.

На вихідних в Україні без опадів, у неділю на сході до -16° (карта)

На трасі Київ - Харків сьогодні також сніг. Температура в дорозі -8°... -1°. Завтра по цьому маршруту хмарно з проясненнями, температура -4°... 0°. У неділю без опадів, до -11°.

На Маріупольському напрямку вместами сьогодні сніг, температура -10°...-1°. Завтра по цьому маршруту без опадів. В неділю хмарно з проясненнями, температура -10°... 0°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні снігопад. Температура в дорозі -3°... 0°. У суботу на цьому маршруті без опадів. В неділю хмарно з проясненнями, температура -1°...0°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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