На автошляхах Україні сьогодні сніг, у неділю на сході до -11°

На популярних українських маршрутах сьогодні пройде сніг, на сході в неділю температура знизиться до -11°.

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні сніг, температура до -4°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура -1°...+2°. У неділю мінлива хмарність, до +2°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні місцями пройде сніг, температура в дорозі -7°... -1°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до -4°. У неділю по цьому маршруту хмарно з проясненнями, місцями ясно, температура в дорозі -1°... +2°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні також сніг. Температура в дорозі -8°... -1°. Завтра по цьому маршруту хмарно з проясненнями, температура -4°... 0°. У неділю без опадів, до -11°.

На Маріупольському напрямку вместами сьогодні сніг, температура -10°...-1°. Завтра по цьому маршруту без опадів. В неділю хмарно з проясненнями, температура -10°... 0°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні снігопад. Температура в дорозі -3°... 0°. У суботу на цьому маршруті без опадів. В неділю хмарно з проясненнями, температура -1°...0°.

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