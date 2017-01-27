На автошляхах Україні сьогодні сніг, у неділю на сході до -11°
На популярних українських маршрутах сьогодні пройде сніг, на сході в неділю температура знизиться до -11°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні сніг, температура до -4°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура -1°...+2°. У неділю мінлива хмарність, до +2°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні місцями пройде сніг, температура в дорозі -7°... -1°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до -4°. У неділю по цьому маршруту хмарно з проясненнями, місцями ясно, температура в дорозі -1°... +2°.
На вихідних в Україні без опадів, у неділю на сході до -16° (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні також сніг. Температура в дорозі -8°... -1°. Завтра по цьому маршруту хмарно з проясненнями, температура -4°... 0°. У неділю без опадів, до -11°.
На Маріупольському напрямку вместами сьогодні сніг, температура -10°...-1°. Завтра по цьому маршруту без опадів. В неділю хмарно з проясненнями, температура -10°... 0°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні снігопад. Температура в дорозі -3°... 0°. У суботу на цьому маршруті без опадів. В неділю хмарно з проясненнями, температура -1°...0°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°