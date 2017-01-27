Крижаний шторм знеструмив 133 тис. будинків на сході Канади
В результаті крижаного шторму, що охопив у вівторок східну канадську провінцію Нью-Брансвік, без світла залишилися 133 тис. сімей.
В даний час понад 57 тис. будинків, як і раніше знеструмлені, повідомляє CTV News.
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Дерева, будинки, лінії електропередачі покрилися шаром льоду. Також серйозно від негоди постраждав Акадийський півострів. Аварійні бригади працюють у цілодобовому режимі. Вулиці розчищають від повалених під вагою льоду гілок дерев і обірваних ліній електропередачі.
Раніше повідомлялося, що у Франції через штом понад 230 тисяч будинків залишилися без електроенергії.
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