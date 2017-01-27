Кількість жертв пожежі в Чилі зросла до десяти, вогонь зруйнував місто (відео)
Серед загиблих п'ятеро пожежників, двоє поліцейських і три місцевих жителя.
Жертвами масштабної лісової пожежі в Чилі вже стали 10 осіб, вогонь руйнує прилеглі до зони лиха села.
В Аргентині продовжують вирувати масштабні лісові пожежі (відео)
Про це повідомляє Daily Times.
Від вогню постраждали майже 200 тисяч квадратних кілометрів лісів, передає Русская служба ВВС.
Місцева влада повідомляє про повне знищення невеликого містечка Санта-Ольга. Близько чотирьох тисяч його жителів залишилися без даху над головою.
В країну продовжує прибувати міжнародна допомога. Кілька держав прислали загони рятувальників і техніку.
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