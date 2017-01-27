Кількість жертв пожежі в Чилі зросла до десяти, вогонь зруйнував місто (відео)

Серед загиблих п'ятеро пожежників, двоє поліцейських і три місцевих жителя.

Жертвами масштабної лісової пожежі в Чилі вже стали 10 осіб, вогонь руйнує прилеглі до зони лиха села.

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Про це повідомляє Daily Times.

Від вогню постраждали майже 200 тисяч квадратних кілометрів лісів, передає Русская служба ВВС.

Місцева влада повідомляє про повне знищення невеликого містечка Санта-Ольга. Близько чотирьох тисяч його жителів залишилися без даху над головою.

В країну продовжує прибувати міжнародна допомога. Кілька держав прислали загони рятувальників і техніку.