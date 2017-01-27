У Хмельницькій області обмежили рух вантажівок і автобусів через сильну ожеледицю

У ряді районів Хмельницької області введено обмеження на рух вантажних автомобілів і автобусів через складні погодні умови.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху Національної поліції України.

Підкреслюється, що наразі на частині території Хмельницької області йде дощ при мінусовій температурі, що спричинює сильну ожеледицю.

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«Для забезпечення безпеки дорожнього руху з 14.00 27 січня в північних та центральних районах Хмельниччини (Білогірський, Славутський, Ізяславський, Полонський, Теофіпольський, Шепетівський, Старокостянтинівський, Летичевський, Віньковецький, Деражнянський, Старосинявський, Хмельницький) обмежено рух великовагових транспортних засобів та автобусів на автомобільних дорогах загального користування», - йдеться в повідомленні.

Нацполіція просить водіїв із розумінням поставитися до ситуації, не наражати себе на небезпеку, дочекатись ліквідації наслідків негоди дорожніми службами.

Крім того, державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») через погіршення погодних умов обмежило рух на дорогах місцевого та державного значення Хмельницької області.

«Через несприятливі погодні умови (випадання дощу при мінусовій температурі) сформувалася складна ситуація щодо забезпечення проїзду автотранспорту на автодорогах державного і місцевого значення у північній і центральній частинах області (Білогірський, Славутський, Ізяславський, Полонський, Теофіпольський, Шепетівський, Старокостянтинівський, Летичівський, Віньковецький, Деражнянський, Старосинявський, Хмельницький райони)», - йдеться в повідомленні.