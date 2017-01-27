В Одесі лід скував набережну "Ланжерона" (фоторепортаж)
У морозний зимовий день замерзла набережна на пляжі "Ланжерон" порожня.
На морському узбережжі напередодні вихідних малолюдно, передає місцевий сайт 048.
В Одесі та області оголошено штормове попередження
Цінителі фотосесій насолоджуються широким простором. А найбільше задоволені птахи - вони справжні герої фотосесій.
Пляж "Ланжерон" - другий за популярністю після "Аркадії" в Одесі. Він розкинувся поруч з морським портом у центрі міста.
Раніше в Одесі через порушення норм будівництва в курортній Аркадії зійшов зсув, під загрозою обвалення опинилися приватні житлові будинки.
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