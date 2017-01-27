У двох областях України обмежено рух автотранспорту через ожеледицю

17:17, 27 січня 2017
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У Рівненській та Хмельницькій області через несприятливі погодні умови введено тимчасове обмеження на рух транспорту.

У двох областях України тимчасово обмежили рух транспорту через несприятливі погодні умови / УНІАН
У двох областях України тимчасово обмежили рух транспорту через несприятливі погодні умови / УНІАН

"За інформацією Укравтодору, у зв'язку з несприятливими погодними умовами, дощ при мiнусовій температурі, ожеледь, та з метою недопущення виникнення ДТП і утворення заторів введено тимчасове обмеження руху великовагового автотранспорту та автобусів на автодорогах", - повідомляє прес-служба ДСНС на своїй сторінці у Facebook.

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Так, у Рівненській області з 15 год. 30 хв. 27 січня обмежено рух на автомобільній дорозі Р-05 Городище-Рівне-Старокостянтинів на ділянці км 165+367 – км 208+79.

У Хмельницькій області з 14 год. 27 обмежено рух на автодорогах державного та місцевого значення на території 17 районів, а саме: Волочиського, Красилівського, Городоцького, Ярмолинецького, Дунаєвецького, Білогірського, Славутського, Iзяславського, Полонського, Теофiполъского, Шепетiвського, Старокостянтинiвського, Летичiвського, Вiньковецького, Деражнянського, Старосинявського та Хмельницького.

Згідно з повідомленням, на території областей працюють бригади Укравтодору.

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