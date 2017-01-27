Похолодання в Дніпрі: городянам нагадали, як уникнути обмороження (інфографіка)

Дніпропетровщину охопили 20-градусні морози. Отримати переохолодження та навіть обмороження в такі холоди – простіше простого. Як вберегтися, нагадали в Обласному центрі здоров’я.

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"Одягайтеся багатошарово. Одяг та взуття не мають тиснути. Обов’язково носіть шапку та шарф. Харчуйтеся поживно, але не переїдайте. Перед виходом на вулицю пийте гарячий чай з лимоном. Змастіть обличчя і руки жирним кремом", - інформує прес-служба Дніпровської ОДА.

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У прес-службі також нагадали, що на морозі не можна палити та вживати алкоголь. Це викликає спазм капілярів кінцівок та збільшує тепловіддачу.

"Втрата чутливості шкіри, відчуття поколювання та пощипування, побіління шкіри можуть свідчити про обмороження. У більш важких випадках з’являються пухирці. При обмороженні ні в якому разі не можна розтирати уражене місце снігом або рукавичкою – це може нанести шкоду вразливій шкірі. Не слід активно масажувати кінцівки, гріти їх біля каміну чи дуже гарячою водою. Це може викликати сильний біль та відмирання тканин", - додали в ОДА.

Так, при легкому обмороженні можна зігріти уражену ділянку ледь теплою водою. Далі - обгорнути уражену частину тіла сухою теплою матерією і дати їй зігрітися поступово. Треба пити більше теплих напоїв: чай, молоко, бульйон. Алкоголь - табу.

"Якщо ви помітили серйозні зміни шкіри або велику ділянку ураження, відчули сильний біль – негайно зверніться до лікарні", - резюмували у прес-службі.