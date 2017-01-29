Українців попередили про ожеледицю і туман у неділю

01:05, 29 січня 2017
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У західних областях прогнозують видимість 200-500 метрів через туман.

У неділю прогнозують туман / УНІАН
У неділю прогнозують туман / УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС.

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«29 січня на дорогах країни ожеледиця, вночі та вранці в західній частині туман, видимість 200-500 м», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через ожеледицю у Рівненській та Хмельницькій областях обмежено рух транспорту.

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