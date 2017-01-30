В Україні сьогодні без опадів, на сході похолодає до -16° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 30 січня в Україні без опадів. Найхолодніше буде на сході - до -16°.
У столиці без опадів, удень -6°. Вітер південний і південно-східний, до 4.5 м/с.
У Львові 30 січня хмарно з проясненнями, температура повітря вдень +1°. Вітер південний, слабкий.
Киян попереджають про ожеледицю на дорогах
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень 0°. Вітер південний і південно-західний, до 5.6 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок очікується невелика хмарність. Температура -5°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень -6°, вітер мінливий, до 7.5 м/с.
У Харкові без опадів. Температура -13°, вітер південний і південно-західний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень -8°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря -14°. Вітер південний і південно-східний, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -8°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.
У Краматорську в понеділок невелика хмарність, вдень -15°. Вітер мінливий, легкий.
У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -15°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°