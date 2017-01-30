В Україні сьогодні без опадів, на сході похолодає до -16° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 січня в Україні без опадів. Найхолодніше буде на сході - до -16°.

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У столиці без опадів, удень -6°. Вітер південний і південно-східний, до 4.5 м/с.

У Львові 30 січня хмарно з проясненнями, температура повітря вдень +1°. Вітер південний, слабкий.

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У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень 0°. Вітер південний і південно-західний, до 5.6 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в понеділок очікується невелика хмарність. Температура -5°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень -6°, вітер мінливий, до 7.5 м/с.

На сході сьогодні до -16° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура -13°, вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень -8°. Вітер мінливий, до 3.7 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря -14°. Вітер південний і південно-східний, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -8°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

У Краматорську в понеділок невелика хмарність, вдень -15°. Вітер мінливий, легкий.

У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -15°. Вітер мінливий, до 3.3 м/с.

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