Сьогодні вдень у Києві до -6°, без опадів

08:30, 30 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 30 січня, у столиці вдень до -6°, без опадів.

УНІАН
У Києві вдень до -6° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -6°, ввечері - до -11°. Вітер південний і південно-східний, до 4.5 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:36, а зайде у 16:46.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня в Україні без опадів. Найхолодніше буде на сході - до -16°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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