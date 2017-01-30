У результаті найбільших лісових пожеж в історії Чилі загинули 11 людей

Масштабні лісові пожежі в Чилі призвели до загибелі 11 людей.

Пожежі в Чилі / Reuters

Про це повідомила президент країни Мішель Бачелет.

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Вогонь знищив 480 тис. га лісу, господарств і споруд у семи регіонах країни. Боротьбою з розбурханим полум'ям зайняті понад 9 тисяч пожежників, передає Російська служба BBC.

"Ми ніколи не бачили нічого подібного, ніколи в історії країни", - заявила Бачелет.

Відзначається, що пожежам передувала несподівано сильна засуха, яку активісти-екологи пов'язують зі зміною клімату. За підозрою в підпалах заарештовано понад 30 осіб.

Не менше 2 тисяч чилійців вимушено переселилися в притулку.

Місцева влада повідомляє про повне знищення невеликого містечка Санта-Ольга, там близько чотирьох тисяч жителів якого залишилися без даху над головою.

Нагадаємо, лісові пожежі в американському штаті Теннессі завдали збитку в $500 мільйонів.