У результаті найбільших лісових пожеж в історії Чилі загинули 11 людей
Масштабні лісові пожежі в Чилі призвели до загибелі 11 людей.
Про це повідомила президент країни Мішель Бачелет.
У Чилі прибув найбільший пожежний літак (фото)
Вогонь знищив 480 тис. га лісу, господарств і споруд у семи регіонах країни. Боротьбою з розбурханим полум'ям зайняті понад 9 тисяч пожежників, передає Російська служба BBC.
"Ми ніколи не бачили нічого подібного, ніколи в історії країни", - заявила Бачелет.
Відзначається, що пожежам передувала несподівано сильна засуха, яку активісти-екологи пов'язують зі зміною клімату. За підозрою в підпалах заарештовано понад 30 осіб.
Не менше 2 тисяч чилійців вимушено переселилися в притулку.
Місцева влада повідомляє про повне знищення невеликого містечка Санта-Ольга, там близько чотирьох тисяч жителів якого залишилися без даху над головою.
Нагадаємо, лісові пожежі в американському штаті Теннессі завдали збитку в $500 мільйонів.
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