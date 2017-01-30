Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, ближче до вихідних трохи потеплішає (карта)
Цього тижня в Україні буде практично без опадів. Ближче до вихідних у країні трохи потеплішає.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні опадів не очікується. Найтепліше буде на заході - до +1°. У східних областях температура опуститься до -16°. У центрі країни вдень стовпчик термометра опуститься до -14°. На півночі вдень до -14°, у південних регіонах до -9°.
У вівторок, 31 січня, по всій країні хмарно з проясненнями. Вдень найтепліше буде на заході країни - до +2°.
У середу, 1 лютого, в Україні трохи потеплішає, опадів не очікується. У Сумській та Чернігівській областях вночі стовпчик термометра опуститься до -11°. Найтепліше буде на заході - до 5 градусів тепла.
У четвер у західних областях очікується снігопад. Вночі по країні -16°...-1°, вдень на заході та півдні до +4°.
У п'ятницю у східних і південних областях очікується сніг, місцями з дощем. На півдні температура вдень до +7°, в інших регіонах вдень -5°...+4°.
4 та 5 лютого місцями синоптики прогнозують опади. У суботу вночі найхолодніше буде на півночі та сході - до -5°, на решті території -4°...0°. Вдень температура по країні -2°...+5°. У неділю вночі на сході до -6°, вдень в Україні -1°...+6°.
Народний прогноз
30 січня - Антона-перезимника, так називали преподобного Антонія Великого. "Не вір теплу на Антона - морозно буде". 31 січня - Афанасія і Кирила. У народі говорили: "афанасьєвські морози жартів жартувати не люблять". На Афанасія сонце опівдні - весна рання.
В Україні сьогодні без опадів, на сході похолодає до -16° (карта)
1 лютого - Макарій. Якщо у цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода цього дня визначає погоду на весь лютий. 2 лютого - Євфимії. Якщо опівдні сонячно, то весна буде ранньою. Якщо заметіль - вся Масляна буде такою.
3 лютого - Максимів день. У цей день спостерігали за зорею. Якщо зоря ясна, то скоро прийдуть морози.
4 лютого - Тимофій-полузимник. Саме 4 лютого наступають лютневі морози, в народі - тимофіївські морози. 5 лютого - вважалося, якщо в цей день птахи сидять на снігу, то близька відлига.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +14°
-
Дніпро+24°... +13°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+24°... +13°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+27°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+24°... +10°
-
Тернопіль+24°... +12°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницький+25°... +12°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+25°... +12°
-
Чернівці+29°... +16°