Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, ближче до вихідних трохи потеплішає (карта)

Цього тижня в Україні буде практично без опадів. Ближче до вихідних у країні трохи потеплішає.

На цьому тижні в Україні місцями очікуються сенегопады / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні опадів не очікується. Найтепліше буде на заході - до +1°. У східних областях температура опуститься до -16°. У центрі країни вдень стовпчик термометра опуститься до -14°. На півночі вдень до -14°, у південних регіонах до -9°.

Прогноз на 30 січня / УНІАН

У вівторок, 31 січня, по всій країні хмарно з проясненнями. Вдень найтепліше буде на заході країни - до +2°.

Прогноз на 31 січня / УНІАН

У середу, 1 лютого, в Україні трохи потеплішає, опадів не очікується. У Сумській та Чернігівській областях вночі стовпчик термометра опуститься до -11°. Найтепліше буде на заході - до 5 градусів тепла.

Прогноз на 1 лютого / УНІАН

У четвер у західних областях очікується снігопад. Вночі по країні -16°...-1°, вдень на заході та півдні до +4°.

Прогноз на 2 лютого / УНІАН

У п'ятницю у східних і південних областях очікується сніг, місцями з дощем. На півдні температура вдень до +7°, в інших регіонах вдень -5°...+4°.

Прогноз на 3 лютого / УНІАН

4 та 5 лютого місцями синоптики прогнозують опади. У суботу вночі найхолодніше буде на півночі та сході - до -5°, на решті території -4°...0°. Вдень температура по країні -2°...+5°. У неділю вночі на сході до -6°, вдень в Україні -1°...+6°.

Прогноз на 4 лютого / УНІАН

Прогноз на 5 лютого / УНІАН

Народний прогноз

30 січня - Антона-перезимника, так називали преподобного Антонія Великого. "Не вір теплу на Антона - морозно буде". 31 січня - Афанасія і Кирила. У народі говорили: "афанасьєвські морози жартів жартувати не люблять". На Афанасія сонце опівдні - весна рання.

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1 лютого - Макарій. Якщо у цей день погода ясна, то весна прийде рано. Якщо вночі в небі багато зірок - зима затримається. Також вважалося, що погода цього дня визначає погоду на весь лютий. 2 лютого - Євфимії. Якщо опівдні сонячно, то весна буде ранньою. Якщо заметіль - вся Масляна буде такою.

3 лютого - Максимів день. У цей день спостерігали за зорею. Якщо зоря ясна, то скоро прийдуть морози.

4 лютого - Тимофій-полузимник. Саме 4 лютого наступають лютневі морози, в народі - тимофіївські морози. 5 лютого - вважалося, якщо в цей день птахи сидять на снігу, то близька відлига.

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