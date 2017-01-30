Киян попереджають про ожеледицю на дорогах
Сьогодні, 30 січня, на дорогах столиці очікується ожеледиця.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.
"30 січня у Києві очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с", - йдеться в повідомленні.
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У КМДА звертаються до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Нагадаємо, 30 січня в Україні без опадів. Найхолодніше буде на сході - до -16°.
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