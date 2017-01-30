Через туман в Індії зіткнулися 30 транспортних засобів

12:11, 30 січня 2017
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У неділю, 29 січня, на автомагістралі Джайпур-Агра (Індія) у ДТП зіткнулися 30 автомобілів.

ДТП із-за туману в Індії / NDTV
ДТП із-за туману в Індії / NDTV

У результаті події загинула одна людина, ще 15 отримали травми, повідомляє телеканал NDTV.

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ДТП сталося в 25 км від міста Джайпур (штат Раджастхан). В аварію потрапили легкові автомобілі, автобуси і вантажівки.

Причиною ДТП став сильний туман.

Нагадаємо, минулого тижня в лондонських аеропортах скасували низку авіарейсів через туман, який охопив більшість території півдня Англії.

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