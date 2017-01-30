На популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура до -14°
Сьогодні і завтра на автошляхах України без опадів, на сході температура до -14°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура -7°... -5°. Завтра на цьому маршруті температура до -5°, мінлива хмарність.
Киян попереджають про ожеледицю на дорогах
На трасі Київ – Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі -6° ...+1°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до +2°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -14°, сонячно. Завтра на даному маршруті снігопад, температура до -6°.
У напрямку Харкова синоптики прогнозують ясну погоду. Температура в дорозі до -14°. 31 січня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура -12°... -5°.
За маршрутом Київ – Чернівці мінлива хмарність, -6° ... -2°. За даним напрямом у вівторок без опадів, температура до -5°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°