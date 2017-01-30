На популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура до -14°

Сьогодні і завтра на автошляхах України без опадів, на сході температура до -14°.

На автошляхах України без опадів / severpost.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура -7°... -5°. Завтра на цьому маршруті температура до -5°, мінлива хмарність.

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На трасі Київ – Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі -6° ...+1°. У вівторок на цьому маршруті без опадів, температура до +2°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -14°, сонячно. Завтра на даному маршруті снігопад, температура до -6°.

У напрямку Харкова синоптики прогнозують ясну погоду. Температура в дорозі до -14°. 31 січня на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура -12°... -5°.

За маршрутом Київ – Чернівці мінлива хмарність, -6° ... -2°. За даним напрямом у вівторок без опадів, температура до -5°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.