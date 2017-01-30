У неділю, 29 січня, біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 5,7.

Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 100 кілометрах на північний схід від острова Рауль. Осередок землетрусу залягав на глибині 13,8 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті сходу лавини на готель Rigopiano в гірському регіоні Абруццо в Італії зросло до 29 осіб.