Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води у річках Закарпаття

Протягом 3-6 лютого внаслідок очікуваної відлиги, опадів та сніготанення, на рiчках Закарпатської областi передбачається поступове пiдвищення рiвнiв води.

Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води у річках / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Очікується поступове руйнування льодового покриву (переважно на річках рівнинної території області), льодохiд, бiля мостiв та на дiлянках звуження русел - утворення заторiв льоду зі швидкоплинними пiдвищеннями рiвнiв води на 0,5-1,5 м без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні буде практично без опадів. Ближче до вихідних у країні трохи потеплішає.