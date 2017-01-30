Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води у річках Закарпаття

15:15, 30 січня 2017
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Протягом 3-6 лютого внаслідок очікуваної відлиги, опадів та сніготанення, на рiчках Закарпатської областi передбачається поступове пiдвищення рiвнiв води.

УНІАН
Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води у річках / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура до -14°

"Очікується поступове руйнування льодового покриву (переважно на річках рівнинної території області), льодохiд, бiля мостiв та на дiлянках звуження русел - утворення заторiв льоду зі швидкоплинними пiдвищеннями рiвнiв води на 0,5-1,5 м без негативних наслідків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні буде практично без опадів. Ближче до вихідних у країні трохи потеплішає.

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