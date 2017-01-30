Повені на півдні Таїланду: кількість жертв зросла до 91

16:01, 30 січня 2017
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У результаті повеней, які почалися на півдні Таїланду ще в грудні, загинула 91 людина.

Повінь у Таїланді / Reuters
Повінь у Таїланді / Reuters

Глава департаменту з попередження стихійних лих країни повідомив, що зниклими без вісті досі числяться троє людей, передає The Nation.

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Всього через стихію постраждали 1,8 млн осіб в 6 тисячах населених пунктів. Деякі райони в країні досі залишаються затопленими.

Нагадаємо, проливні дощі призвели до повені в районах центральної частини Південної Америки.

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