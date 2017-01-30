Завтра в Україні без опадів, на сході вдарять 20-градусні морози (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 січня в Україні без опадів. На сході вночі до -21°.

Ілюстрація / Reuters

У Києві завтра без опадів, вночі -13°, вдень -5°. Вітер західний, до 3,5 м/с.

У Львові 31 січня мінлива хмарність, вночі -4°, вдень +1°. Вітер південний, слабкий.

Читайте також На популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура до -14°

У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі -6°, вдень -1°. Вітер південний, до 4.6 м/с.

У Вінниці у вівторок без опадів. Температура вночі -16°, вдень -3°. Вітер південний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -6°, вдень -2°, вітер мінливий, до 3.6 м/с.

У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі -18°, вдень -13°. Вітер північний і південно-західний, легкий.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -18°, вдень -12°. Вітер південний і південно-східний, легкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі -10°, вдень -5°. Вітер східний та північно-східний, до 4.9 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі -15°, вдень -5°. Вітер східний та північно-східний, до 4.5 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, температура вночі -19°, вдень -11°, вітер мінливий, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується сонячна погода. Температура вночі -18°, вдень -12°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

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