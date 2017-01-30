Завтра в Україні без опадів, на сході вдарять 20-градусні морози (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 31 січня в Україні без опадів. На сході вночі до -21°.
У Києві завтра без опадів, вночі -13°, вдень -5°. Вітер західний, до 3,5 м/с.
У Львові 31 січня мінлива хмарність, вночі -4°, вдень +1°. Вітер південний, слабкий.
На популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура до -14°
У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі -6°, вдень -1°. Вітер південний, до 4.6 м/с.
У Вінниці у вівторок без опадів. Температура вночі -16°, вдень -3°. Вітер південний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -6°, вдень -2°, вітер мінливий, до 3.6 м/с.
У Харкові у вівторок без опадів, температура вночі -18°, вдень -13°. Вітер північний і південно-західний, легкий.
У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -18°, вдень -12°. Вітер південний і південно-східний, легкий.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі -10°, вдень -5°. Вітер східний та північно-східний, до 4.9 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі -15°, вдень -5°. Вітер східний та північно-східний, до 4.5 м/с.
У Краматорську у вівторок без опадів, температура вночі -19°, вдень -11°, вітер мінливий, легкий.
У Сєвєродонецьку завтра очікується сонячна погода. Температура вночі -18°, вдень -12°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°