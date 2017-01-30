У Києві завтра без опадів, вдень до -5°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 31 січня, у столиці без опадів, температура повітря вдень до -5°.

У Києві завтра вдень до -5° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -9°.

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Вітер західний, до 3,5 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:35, а зайде у 16:48.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня в Україні без опадів. На сході вночі до -21°.

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