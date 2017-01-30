В Україну йде потепління до +3°

17:17, 30 січня 2017
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Найближчої ночі в Україні тріщатимуть морози, а вже 3 лютого очікується потепління.

3 лютого до України прийде потепління / Фото УНІАН
3 лютого до України прийде потепління / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

У ніч на вівторок на сході до -20-28 градусів. Переважно в Україні -10-19 градусів. Завтра вдень -5-12, на сході до -15, на заході 0-5 морозу.

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Крім того, синоптик обіцяє, що з 1 лютого очікується певне послаблення морозів, лише на сході ще вони затримаються.

"Так, щоб відчутно і тотально - 3 лютого вдень вже значно веселіше, -3+3 градуси. Але сніг", - прогнозує Діденко.

Зігдно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні буде практично без опадів. Ближче до вихідних у країні трохи потеплішає. 

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