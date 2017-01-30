В Україну йде потепління до +3°
Найближчої ночі в Україні тріщатимуть морози, а вже 3 лютого очікується потепління.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
У ніч на вівторок на сході до -20-28 градусів. Переважно в Україні -10-19 градусів. Завтра вдень -5-12, на сході до -15, на заході 0-5 морозу.
Атмосферний фронт принесе сніг до України, на північ прийде потепління
Крім того, синоптик обіцяє, що з 1 лютого очікується певне послаблення морозів, лише на сході ще вони затримаються.
"Так, щоб відчутно і тотально - 3 лютого вдень вже значно веселіше, -3+3 градуси. Але сніг", - прогнозує Діденко.
Зігдно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні буде практично без опадів. Ближче до вихідних у країні трохи потеплішає.
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