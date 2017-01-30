На Харківщині прогнозують 30-градусні морози

Вночі у Харківській області 31 січня прогнозується холодна погода з температурою вночі до -33 градусів морозу, вдень - 15-17 градусів морозу. На дорогах - ожеледиця.

На Харківщині очікуються сильні морози / Фото УНІАН

Так, на території області сталося суттєве зниження температури повітря - до 26 градусів морозу - і поривчастий вітер до 15-20 м/с, йдеться на сайті ХОДА.

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30 січня температура повітря вночі по області 23-28° морозу, вдень було 13-18° морозу.

Учні молодших класів загальноосвітніх шкіл міста Лозова Харківської області припиняють навчальний процес з 30 січня, передає Восточный дозор.

У прес-службі Лозівської міськради на Харківщині розповіли, що якщо температура понизиться до -24 морозу, будуть припинені заняття і для старшокласників.