В Україні сьогодні без опадів, на сході до -14° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 31 січня, в Україні без опадів. Найхолодніше буде на сході - до -14°.

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У столиці без опадів, вдень -5°. Вітер південний, до 3.5 м/с

У Львові 31 січня хмарно з проясненнями, температура повітря вдень +1°. Вітер південний, слабкий.

Читайте також На популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура до -14°

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень -1°. Вітер південний, до 4.6 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок очікується невелика хмарність. Температура -3°. Вітер південний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень -2°, вітер мінливий, до 3.6 м/с.

На сході до -14° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура -13°, вітер північний і південно-західний, легкий.

У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень -5°. Вітер східний та північно-східний, до 4.9 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря -12°. Вітер південний і південно-східний, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -5°. Вітер східний та північно-східний, до 4.5 м/с.

У Краматорську у вівторок невелика хмарність, вдень -11°. Вітер мінливий, легкий.

У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -11°. Вітер змінний, до 2,1 м/с.

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