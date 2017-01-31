У Києві сьогодні вдень до -5°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 31 січня в столиці вдень до -5°, без опадів.

У Києві вдень до -5° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -5°, ввечері - до -9°. Вітер західний, до 3,5 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:35, а зайде у 16:48.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 31 січня, в Україні без опадів. Найхолодніше буде на сході - до -14°.

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