У Києві сьогодні вдень до -5°, без опадів

08:30, 31 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 31 січня в столиці вдень до -5°, без опадів.

УНІАН
У Києві вдень до -5° / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -5°, ввечері - до -9°. Вітер західний, до 3,5 м/с.

На популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура до -14°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:35, а зайде у 16:48.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 31 січня, в Україні без опадів. Найхолодніше буде на сході - до -14°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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