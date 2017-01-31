КМДА попереджає про ожеледицю на дорогах столиці
Сьогодні, 31 січня, на дорогах Києва очікується ожеледиця.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.
На популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура до -14°
"31 січня у Києві очікується мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - йдеться в повідомленні.
У КМДА звертаються до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Також зазначається, що для прибирання снігу та льоду з автошляхів, вулиць і тротуарів міста знаходяться у готовності 590 одиниць техніки та 4529 осіб.
Нагадаємо, у вівторок, 31 січня, в Україні без опадів. Найхолодніше буде на сході - до -14°.
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