У двох областях через морози скасували заняття в школах

Через сильні морози у Новомосковську Дніпропетровської області скасували заняття у школах.

На Харківщині та Дніпропетровщині через морози скасували заняття в школах / УНІАН

Для учнів молодшої школи вимушені канікули триватимуть до середи. Таке рішення напередодні ухвалив міський відділ освіти, повідомляє ТСН.

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Також до середи відпочиватимуть учні 1-4 класів Харківщини - їм скасували уроки відучора.

Нагадаємо, сьогодні вдень на сході країни синоптики обіцяють до 14 градусів морозу.