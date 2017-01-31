У двох областях через морози скасували заняття в школах

10:20, 31 січня 2017
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Через сильні морози у Новомосковську Дніпропетровської області скасували заняття у школах.

УНІАН
На Харківщині та Дніпропетровщині через морози скасували заняття в школах / УНІАН

Для учнів молодшої школи вимушені канікули триватимуть до середи. Таке рішення напередодні ухвалив міський відділ освіти, повідомляє ТСН.

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Також до середи відпочиватимуть учні 1-4 класів Харківщини - їм скасували уроки відучора.

Нагадаємо, сьогодні вдень на сході країни синоптики обіцяють до 14 градусів морозу.  

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