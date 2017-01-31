У Грузії через негоду без електроенергії залишилися понад 5 тисяч споживачів (відео)

Через сильний снігопад в Аджарії без світла світла залишилися більше 5 тисяч абонентів.

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Також подача електроенергії обмежена в невеликій частині районів регіону Самегрело та Імеретії, передає "Новини-Грузія".

У електророзподільній компанії Energo-Pro Georgia повідомили, що їхні технічні бригади працюють в надзвичайному режимі.

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"Електроенергія стабільно подається всім життєво важливим об'єктам і районним центрам", - йдеться в повідомленні.

Через снігопад вже кілька днів закритий міжнародний аеропорт Батумі імені Олександра Картвелі. Також не працює морський порт Батумі.

У школах через складні погодні умови припинено навчальний процес. У районі Хуло довелося закрити 15 шкіл, в Шуахеві - 11, у районі Кеда - 15, у Хелвачаурі - 16, у Кобулеті - 19. Крім того, не працює більшість дитячих садків регіону.