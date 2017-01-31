Негода призвела до численних ДТП в Пенсільванії, є загиблі

11:31, 31 січня 2017
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Через складні погодні умови в американському штаті Пенсільванія сталося кілька ДТП, загинули дві людини.

ДТП в Пенсільванії / twitter.com @BridgetWJAC
ДТП в Пенсільванії / twitter.com @BridgetWJAC

За даними поліції штату, на автомагістралі I-80 сталася аварія за участю не менше 20 автомобілів, у результаті якої загинула людина, передає The Weather Channel.

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На автотрасі I-83 через сильний снігопад в ДТП потрапили понад 50 машин, також одна людина загинула.

Зазначається, що через сніговий шторм у Пенсільванії сталися десятки дрібних аварій, а на північному сході штату в понеділок були закриті школи.

Нагадаємо, як мінімум 18 людей загинули через екстремальні погодні умови в американських штатах Джорджія і Міссісіпі.

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