Негода призвела до численних ДТП в Пенсільванії, є загиблі

За даними поліції штату, на автомагістралі I-80 сталася аварія за участю не менше 20 автомобілів, у результаті якої загинула людина, передає The Weather Channel.

На автотрасі I-83 через сильний снігопад в ДТП потрапили понад 50 машин, також одна людина загинула.

Зазначається, що через сніговий шторм у Пенсільванії сталися десятки дрібних аварій, а на північному сході штату в понеділок були закриті школи.

Front of the multi-vehicle pile up on I-80 @WJACTV pic.twitter.com/EPrjzX7NGe