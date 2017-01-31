На Сицилії евакуювали школи через землетрус поблизу вулкана Етна

У понеділок, 30 січня, учні та викладачі середніх шкіл, які знаходяться в італійських містечках Рагална, Ніколозі і Бронте поруч з діючим вулканом Етна на Сицилії, були евакуйовані після серії підземних поштовхів.

Вулкан Етна / laterradeisogni.com

У понеділок вранці в Національному інституті геофізики і вулканології Італії зафіксували понад 50 коливань земної поверхні, у тому числі підземний поштовх магнітудою 3,5 який відчувався жителями багатьох населених пунктів у провінції Катанія.

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Інформації про жертви і руйнування не надходило, однак місцева влада вирішила вжити заходів обережності і дала вказівку евакуювати школи, що знаходяться поруч з епіцентром землетрусу, передає "РИА Новости" з посиланням на місцеву газету La Sicilia.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті сходу лавини на готель Rigopiano в гірському регіоні Абруццо в Італії зросла до 29 осіб.