На Сицилії евакуювали школи через землетрус поблизу вулкана Етна
У понеділок, 30 січня, учні та викладачі середніх шкіл, які знаходяться в італійських містечках Рагална, Ніколозі і Бронте поруч з діючим вулканом Етна на Сицилії, були евакуйовані після серії підземних поштовхів.
У понеділок вранці в Національному інституті геофізики і вулканології Італії зафіксували понад 50 коливань земної поверхні, у тому числі підземний поштовх магнітудою 3,5 який відчувався жителями багатьох населених пунктів у провінції Катанія.
Біля берегів Нової Зеландії стався землетрус магнітудою 5,7
Інформації про жертви і руйнування не надходило, однак місцева влада вирішила вжити заходів обережності і дала вказівку евакуювати школи, що знаходяться поруч з епіцентром землетрусу, передає "РИА Новости" з посиланням на місцеву газету La Sicilia.
Нагадаємо, кількість загиблих в результаті сходу лавини на готель Rigopiano в гірському регіоні Абруццо в Італії зросла до 29 осіб.
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