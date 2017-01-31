На автошляхах України без опадів, на сході температура до -11°
Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура до -11°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура -7°... -1°. Завтра на цьому маршруті температура до +4°, мінлива хмарність.
В Україні сьогодні без опадів, на сході до -14° (карта)
На трасі Київ – Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі -7° ...0°. У середу на цьому маршруті без опадів, температура до +2°.
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -11°, сонячно. Завтра на даному маршруті невелика хмарність, температура до -7°.
У напрямку Харкова синоптики прогнозують ясну погоду. Температура в дорозі до -11°. 1 лютого на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура -8°... -4°.
За маршрутом Київ – Чернівці мінлива хмарність, -7° ... -1°. За даним напрямком в середу без опадів, температура до -4°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+21°... +11°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+26°... +15°
-
Житомир+22°... +12°
-
Запоріжжя+26°... +16°
-
Івано-Франківськ+19°... +9°
-
Київ+23°... +13°
-
Кіровоград+23°... +12°
-
Луганськ+28°... +16°
-
Луцьк+20°... +10°
-
Львів+19°... +9°
-
Миколаїв+26°... +14°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+22°... +12°
-
Рівне+20°... +10°
-
Сімферополь+27°... +16°
-
Суми+21°... +11°
-
Тернопіль+18°... +9°
-
Харків+23°... +13°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+20°... +9°
-
Черкаси+22°... +13°
-
Чернігів+22°... +11°
-
Чернівці+22°... +11°