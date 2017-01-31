На автошляхах України без опадів, на сході температура до -11°

13:00, 31 січня 2017
321
0

Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура до -11°.

На автошляхах України без опадів / drive2.com
На автошляхах України без опадів / drive2.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура -7°... -1°. Завтра на цьому маршруті температура до +4°, мінлива хмарність.

В Україні сьогодні без опадів, на сході до -14° (карта)

На трасі Київ – Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі -7° ...0°. У середу на цьому маршруті без опадів, температура до +2°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -11°, сонячно. Завтра на даному маршруті невелика хмарність, температура до -7°.

У напрямку Харкова синоптики прогнозують ясну погоду. Температура в дорозі до -11°. 1 лютого на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура -8°... -4°.

За маршрутом Київ – Чернівці мінлива хмарність, -7° ... -1°. За даним напрямком в середу без опадів, температура до -4°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра сонячно, температура до +24° У Києві завтра сонячно, температура до +24°
Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, на вихідних місцями похолодає (карта)
Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото) Знесені дахи і повалені дерева: у російському Барнаулі пройшов ураган (фото)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
В Києві сьогодні сонячно, температура до +23° В Києві сьогодні сонячно, температура до +23°
В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта) В Україні сьогодні потеплішає, на заході дощі, температура до +27° (карта)
На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали На Україну насуваються грози, сильні зливи, град та шквали

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Стрічка новин