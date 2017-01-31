На автошляхах України без опадів, на сході температура до -11°

Сьогодні і завтра на популярних українських маршрутах без опадів, на сході температура до -11°.

На автошляхах України без опадів / drive2.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура -7°... -1°. Завтра на цьому маршруті температура до +4°, мінлива хмарність.

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На трасі Київ – Ужгород хмарно з проясненнями, температура в дорозі -7° ...0°. У середу на цьому маршруті без опадів, температура до +2°.

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до -11°, сонячно. Завтра на даному маршруті невелика хмарність, температура до -7°.

У напрямку Харкова синоптики прогнозують ясну погоду. Температура в дорозі до -11°. 1 лютого на цьому напрямку хмарно з проясненнями, температура -8°... -4°.

За маршрутом Київ – Чернівці мінлива хмарність, -7° ... -1°. За даним напрямком в середу без опадів, температура до -4°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.