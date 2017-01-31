У понеділок, 30 січня, біля берегів Вануату стався землетрус магнітудою 5,9.

Біля берегів Вануату стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 33 кілометрах на північний схід від міста Порт-Орлі. Осередок землетрусу залягав на глибині 70,3 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті сходу лавини на готель Rigopiano в гірському регіоні Абруццо в Італії зросла до 29 осіб.