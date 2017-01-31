У результаті сходження снігових лавин у Таджикистані загинули семеро людей

За останні кілька днів в Таджикистані зійшло 40 снігових лавин, загинули сім чоловік.

Наслідки ходу лавин / КНС Таджикистану

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КНС Таджикистану.

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У відомстві повідомили, що 28 січня на автотрасах Ішкашім-Хорог, Вахдат-Рашт-Джиргиталь, Душанбе-Худжанд були зареєстровані сходи лавин. У результаті загинули дві людини. 29 січня рятувальники витягли з обриву на глибині 150 метрів тіла чотирьох людей. Ще одна людина загинула у машині, яка потрапила під лавину.

Загалом через несприятливі погодні умови на трасі Душанбе-Худжанд було заблоковано понад 200 автомашин. Рятувальники евакуювали близько 800 осіб.

Відзначається, що лавинна небезпека збережеться ще протягом кількох днів.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті сходу лавини на готель Rigopiano в гірському регіоні Абруццо в Італії зросла до 29 осіб.