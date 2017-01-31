В Україні завтра без опадів, на сході вночі до -12° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 1 лютого, в Україні без опадів. На сході вночі до -12°.
У Києві завтра без опадів, вночі -8°, вдень -4°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.
У Львові 1 лютого мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +2°. Вітер південний, слабкий.
На автошляхах України без опадів, на сході температура до -11°
У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі -3°, вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, до 2.8 м/с.
У Вінниці в середу без опадів. Температура вночі -8°, вдень 0°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -7°, вдень +4°, вітер південний і південно-західний, до 5.9 м/с.
У Харкові у середу без опадів, температура вночі -10°, вдень -8°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -12°, вдень -5°. Вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі -8°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі -8°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Краматорську в середу без опадів, температура вночі -11°, вдень -8°, вітер західний та південно-західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра очікується сонячна погода. Температура вночі -11°, вдень -8°. Вітер західний, до 3.8 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°