В Україні завтра без опадів, на сході вночі до -12° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 1 лютого, в Україні без опадів. На сході вночі до -12°.

Ілюстрація / Reuters

У Києві завтра без опадів, вночі -8°, вдень -4°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

У Львові 1 лютого мінлива хмарність, вночі -2°, вдень +2°. Вітер південний, слабкий.

Читайте також На автошляхах України без опадів, на сході температура до -11°

У Луцьку завтра сонячно. Температура повітря вночі -3°, вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, до 2.8 м/с.

У Вінниці в середу без опадів. Температура вночі -8°, вдень 0°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -7°, вдень +4°, вітер південний і південно-західний, до 5.9 м/с.

У Харкові у середу без опадів, температура вночі -10°, вдень -8°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Дніпрі завтра хмарно з проясненнями. Температура вночі -12°, вдень -5°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі -8°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють ясну погоду, температура вночі -8°, вдень -2°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Краматорську в середу без опадів, температура вночі -11°, вдень -8°, вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується сонячна погода. Температура вночі -11°, вдень -8°. Вітер західний, до 3.8 м/с.

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