У Києві завтра без опадів, вдень до -4°

19:00, 31 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 1 лютого у столиці без опадів, температура повітря вдень до -4°.

зима, сніг, погода / Фото: УНІАН
У Києві завтра вдень до -4° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -5°.

На автошляхах України без опадів, на сході температура до -11°

Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:33, а зайде у 16:50.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 1 лютого, в Україні без опадів. На сході вночі до -12°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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