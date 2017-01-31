У Києві завтра без опадів, вдень до -4°

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 лютого у столиці без опадів, температура повітря вдень до -4°.

У Києві завтра вдень до -4° / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -5°.

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Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:33, а зайде у 16:50.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 1 лютого, в Україні без опадів. На сході вночі до -12°.

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