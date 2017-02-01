Сьогодні в Україні без опадів, на сході до -8° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 1 лютого в Україні без опадів. Найхолодніше буде на сході - до -8°.

Ілюстрація / Reuters

У столиці без опадів, вдень -4°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.

У Львові 1 лютого хмарно з проясненнями, температура повітря вдень +2°. Вітер південний, слабкий.

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У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, до 2.8 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу очікується невелика хмарність. Температура 0°. Вітер мінливий, легкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +4°, вітер південний і південно-західний, до 5.9 м/с.

На сході до -8° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура -8°, вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень -5°. Вітер східний та північно-східний, до 4.9 м/с.

У Дніпрі без опадів. Температура повітря -5°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -2°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Краматорську в середу невелика хмарність, вдень -8°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -8°. Вітер західний, до 3.8 м/с.

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