Сьогодні в Україні без опадів, на сході до -8° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 1 лютого в Україні без опадів. Найхолодніше буде на сході - до -8°.
У столиці без опадів, вдень -4°. Вітер мінливий, до 2.9 м/с.
У Львові 1 лютого хмарно з проясненнями, температура повітря вдень +2°. Вітер південний, слабкий.
На автошляхах України без опадів, на сході температура до -11°
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень 0°. Вітер південний і південно-східний, до 2.8 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в середу очікується невелика хмарність. Температура 0°. Вітер мінливий, легкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +4°, вітер південний і південно-західний, до 5.9 м/с.
У Харкові без опадів. Температура -8°, вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Сімферополі сьогодні мінлива хмарність. Температура вдень -5°. Вітер східний та північно-східний, до 4.9 м/с.
У Дніпрі без опадів. Температура повітря -5°. Вітер мінливий, слабкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень -2°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Краматорську в середу невелика хмарність, вдень -8°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
У Сєвєродонецьку без опадів, температура вдень -8°. Вітер західний, до 3.8 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +11°
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Дніпро+24°... +14°
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Донецьк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+19°... +9°
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Київ+23°... +13°
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Кіровоград+23°... +12°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+20°... +10°
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Львів+19°... +9°
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Миколаїв+26°... +14°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Рівне+20°... +10°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+21°... +11°
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Тернопіль+18°... +9°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+20°... +9°
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Черкаси+22°... +13°
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Чернігів+22°... +11°
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Чернівці+22°... +11°